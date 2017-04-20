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20 Апрель 2017 г.

Рафаэль Марданшин: во втором чтении Госдума приняла поправки в закон о карте Мир

Государственная Дума в среду приняла во втором чтении законопроект, которым вносятся изменения в Закон «О национальной платежной системе». Поправки касаются расширения использования карты «МИР». В частности, предполагается возможность зачисления на счета всех средств, которые выплачиваются из бюджета, а также из всех государственных фондов, в том числе из Пенсионного фонда РФ, и которые будут привязаны к карте.

Заместитель председателя Госдумы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, пояснил, что расширение возможностей использования Национальной платежной системы очень важно, в том числе, для того, чтобы обеспечить независимость функционирования российской платежной системы. «Данные поправки также будут способствовать продвижению отечественной национальной платежной карты за рубежом», - рассказал он.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы, член Совета Башкортостанского отделения «Деловой России» Рафаэль Марданшин, законопроект направлен на расширение использования карты Мир. Постепенно, в течение ближайших лет пенсионеры, студенты, получатели социальных выплат и чиновники перейдут на карту Мир. С июля 2017 года вновь открываемые для этих целей счета будут привязываться к карте Мир. Если у пенсионера или студента уже есть карта, то не нужно ее менять отдельно - такая замена возможна при перевыпуске карты, но не позднее установленного законом срока (для пенсионеров это 2020 год). Кроме того, никто не заставляет пенсионеров, студентов или чиновников открывать счета и карточки - можно продолжать получать пенсии на почте, а зарплаты - в кассе.

Второе нововведение - бизнес, продающий товары или оказывающий услуги гражданам и имеющий оборот более 40 млн. рублей в год должен будет принимать карты Мир, а банки обязаны будут ее обслуживать" - отметил Рафаэль Марданшин.

Теги: Карта "Мир", Рафаэль Марданшин
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