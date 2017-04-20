Банк России сообщил о начале финансового оздоровления банка «Пересвет»

20 Апрель 2017 г.

Банк будет санирован с применением механизма bail-in, предполагающего спасение кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов. Впрочем, в случае банка РПЦ на покрытие «дыры» в балансе Агентство по страхованию вкладов выделит более 60 млрд рублей.

Процедура bail-in используется в мировой практике и предполагает финансовое оздоровление кредитной организации прежде всего за счет средств акционеров и кредиторов, объясняют в ЦБ.

Правда, как пишет регулятор, в случае банка «Пересвет» Агентству по страхованию вкладов (АСВ) придется выделить за счет кредита ЦБ 66,7 млрд рублей. Они пойдут в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка.

О проблемах в банке «Пересвет» стало известно осенью 2016 года. В начале октября рейтинговое агентство Fitch сообщило, что банк выдавал кредиты компаниям, не имеющим реальных активов. На 100 крупнейших заемщиков банка тогда приходилось чуть меньше 50% кредитного портфеля, у многих из них (на 17 млрд рублей) были некоторые признаки аффилированности между собой или с менеджментом банка. При этом кредиты на 12 млрд рублей были, по оценке Fitch, высокорисковыми, поскольку выдавались в основном структурам, не имеющим реальных активов. К началу декабря банк «Пересвет» полностью утратил собственные средства.

Сейчас размер «дыры» — дисбаланса между активами и обязательствами — в банке РПЦ составляет 103,6 млрд рублей, пишет ЦБ.

Однако отзывать лицензию у банка РПЦ ЦБ не спешил. В «Пересвете» зависли средства крупных госкомпаний, а также Русской православной церкви, которая является одним из акционеров банка (основные акционеры банка — финансово-хозяйственное управление РПЦ МП (27,5%) и АО «Экспоцентр» (42,3%).