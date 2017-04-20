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20 Апрель 2017 г.
Медведев обещает в ближайшие годы повысить МРОТ до прожиточного минимума
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в ближайшие несколько лет будет повышен до прожиточного минимума для работающих граждан, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что в 2016 г. МРОТ был повышен дважды до 7500 руб., а с 1 июля 2017 г. должен быть увеличен до 7800 руб. «А в ближайшие несколько лет - до уровня прожиточного минимума работающего», - сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в минувшем году.
Напомним, что среднероссийский прожиточный минимум - около 11 000 руб.
Теги: МТРОТ, Медведев, Денег нет но вы держитесь
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