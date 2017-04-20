В России запущена новая система противодействию кибермошенникам

20 Апрель 2017 г.

Направляю Вам совместный пресс-релиз НБКИ и ВТБ24: «Банк ВТБ24 совершенствует технологическую инфраструктуру по противодействию кредитному мошенничеству с помощью «НБКИ-AFS».

«Банк ВТБ24 приступил к пилотному использованию разработанной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковской системы «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service). Это позволит банку повысить защиту от попыток кредитного мошенничества в будущем. «НБКИ-AFS» - уникальный сервис по противодействию кредитному мошенничеству, предлагающий самую современную и эффективную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и учитывает более чем 10-летний опыт розничного кредитования в России. «НБКИ-AFS» учитывает максимально возможный объем данных и предусматривает построение логических связей с учетом большого количества атрибутов.