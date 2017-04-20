|USD
|56,1753
|EUR
|60,2649
|GBP
|71,9886
В России запущена новая система противодействию кибермошенникам
Направляю Вам совместный пресс-релиз НБКИ и ВТБ24: «Банк ВТБ24 совершенствует технологическую инфраструктуру по противодействию кредитному мошенничеству с помощью «НБКИ-AFS».
«Банк ВТБ24 приступил к пилотному использованию разработанной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковской системы «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service). Это позволит банку повысить защиту от попыток кредитного мошенничества в будущем. «НБКИ-AFS» - уникальный сервис по противодействию кредитному мошенничеству, предлагающий самую современную и эффективную защиту кредитора от действий мошенников различных типов. Сервис создавался при непосредственном участии банков-лидеров розничного кредитования и учитывает более чем 10-летний опыт розничного кредитования в России. «НБКИ-AFS» учитывает максимально возможный объем данных и предусматривает построение логических связей с учетом большого количества атрибутов.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
20 Апрель 2017 г.
Игорь Юргенс, президент РСА: «Противодействие страховому мошенничеству в ОСАГО требует комплексных и системных мер»
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.
19 Апрель 2017 г.