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20 Апрель 2017 г.

Справки о судимости в России можно получить по-новому

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что заказать и получить юридически значимую справку об отсутствии или наличии судимости теперь можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

 «Решение о предоставлении справки в виде электронного документа связано с ее популярностью среди граждан РФ. В 2016 году справку заказали 3,8 миллиона человек, 656 тысяч из них заказали ее в электронном виде через ЕПГУ», — сообщил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

 Для получения данной услуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел РФ, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

 Напоминаем, что такой электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным.

Теги: справка о судимости, госуслуги
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