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19 Апрель 2017 г.

Экстрасенс, предсказавший победу Трампа, сказал, когда начнется Третья мировая

Третья мировая война может начаться уже в этом году, - об этом заявил португальский мистик Горацио Вильегас, ранее предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По мнению экстрасенса, ядерной войны не избежать, и недавний удар американцев по Сирии – ее предвестник, сообщает Express. 

Ядерная война с участием США, России, КНДР и Китая может начаться 13 мая, в день 100-летия явления Девы Марии в португальской Фатиме, - утверждает Горацио Вильегас.

Мистик утверждает, что жителям планеты стоит "быть начеку" вплоть до октября 2017 года. По его мнению, это "крайне взрывоопасный" период.

Вильегас уверен, впрочем, что Третья мировая будет недолгой и завершится до конца года. Какие последствия будут у нового глобального конфликта, мистик, впрочем, не сообщил.

Ранее зарубежные СМИ писали, что Вильегас предсказал победу Трампа еще в 2015 году. Экстрасенс утверждал, что республиканец станет "королем иллюминатов", который "принесет в мир Третью мировую войну".

Португалец не первый, кто предсказал наступление Апокалипсиса в 2017-м. Ни одно из таких пророчеств пока не сбылось.

Теги: Дональд Трамп, Горацио Вильегас, предсказание, Третья мировая война
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