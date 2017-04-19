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Онкологи бьют тревогу: дети стали чаще болеть раком
В последние годы число онко-больных детей растет, показатели приблизились к критическому уровню. Этим обеспокоены эксперты международной научно-исследовательской организации IARC, занимающейся проблемой рака.
Ранее, согласно данным специалистов, разница заболеваемости раком между взрослыми и детьми составляла 13 процентов, тогда как к 2010 году количество выявленных случаев онкологии среди тех, кто не достиг 20-летнего возраста, критически возросло. По информации европейского агентства, на 1 миллион детей сегодня приходится около 140 раковых больных.
Врачи пока не могут пояснить, что стало причиной такого скачка заболеваемости среди несовершеннолетних. Эксперты намерены выяснить это и разработать эффективные меры профилактики болезней рака, о чем сообщает издание Planet Today.
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