Онкологи бьют тревогу: дети стали чаще болеть раком

19 Апрель 2017 г.

В последние годы число онко-больных детей растет, показатели приблизились к критическому уровню. Этим обеспокоены эксперты международной научно-исследовательской организации IARC, занимающейся проблемой рака.

Ранее, согласно данным специалистов, разница заболеваемости раком между взрослыми и детьми составляла 13 процентов, тогда как к 2010 году количество выявленных случаев онкологии среди тех, кто не достиг 20-летнего возраста, критически возросло. По информации европейского агентства, на 1 миллион детей сегодня приходится около 140 раковых больных.

Врачи пока не могут пояснить, что стало причиной такого скачка заболеваемости среди несовершеннолетних. Эксперты намерены выяснить это и разработать эффективные меры профилактики болезней рака, о чем сообщает издание Planet Today.