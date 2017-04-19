﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,1753
EUR60,2649
GBP71,9886
курс ЦБ РФ на 20 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Пасмурно
вечер +3°,  ночь +2°,  утро +6°
ФОТО ДНЯ
Девочка и ледоход в Уфе
Девочка и ледоход в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
19 Апрель 2017 г.

Онкологи бьют тревогу: дети стали чаще болеть раком

В последние годы число онко-больных детей растет, показатели приблизились к критическому уровню. Этим обеспокоены эксперты международной научно-исследовательской организации IARC, занимающейся проблемой рака.

Ранее, согласно данным специалистов, разница заболеваемости раком между взрослыми и детьми составляла 13 процентов, тогда как к 2010 году количество выявленных случаев онкологии среди тех, кто не достиг 20-летнего возраста, критически возросло. По информации европейского агентства, на 1 миллион детей сегодня приходится около 140 раковых больных.

Врачи пока не могут пояснить, что стало причиной такого скачка заболеваемости среди несовершеннолетних. Эксперты намерены выяснить это и разработать эффективные меры профилактики болезней рака, о чем сообщает издание Planet Today.

Теги: онкология, рост заболеваемости среди детей
98 Оценить новость:  0  0
Отправить
19 Апрель 2017 г.
Экстрасенс, предсказавший победу Трампа, сказал, когда начнется Третья мировая
19 Апрель 2017 г.
Более половины россиян выступили за захоронение Ленина
19 Апрель 2017 г.
Медведев: налоги в 2017 году повышать не будут
19 Апрель 2017 г.
Медведев допустил снижение ключевой ставки
19 Апрель 2017 г.
В России задумались об отмене выплаты пенсий
18 Апрель 2017 г.
В России еще 22 ВУЗа вошли в список «Опорных» учебных заведений
18 Апрель 2017 г.
В России появился онлайн навигатор для выпускников школ
18 Апрель 2017 г.
В России появился новый главный строитель
18 Апрель 2017 г.
Минстрой России объявил войну самовольным постройкам
17 Апрель 2017 г.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку