Медведев: налоги в 2017 году повышать не будут

19 Апрель 2017 г.

В ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в текущем году не планируется увеличивать налоговую нагрузку на налогоплательщиков.

— Несколько лет назад было принято решение о стабильности налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги мы повышать не планируем. Просил бы вас, уважаемые депутаты, нас в этом поддержать, — сказал премьер.