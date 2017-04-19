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19 Апрель 2017 г.
Медведев допустил снижение ключевой ставки
Политику Банка России по снижению ключевой ставки могут продолжить. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
По словам премьера, действовать в этом направлении нужно очень осторожно, однако перспективы снижения ставки есть.
- У нас, наверно, сейчас не идеальная ситуация с кредитами, но тем не менее ЦБ последовательно снижает ключевую ставку. Если ситуация будет к этому располагать, эта политика будет продолжена. Стало быть, кредиты будут доступнее, — сказал Медведев.
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