Медведев допустил снижение ключевой ставки

19 Апрель 2017 г.

Политику Банка России по снижению ключевой ставки могут продолжить. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.

По словам премьера, действовать в этом направлении нужно очень осторожно, однако перспективы снижения ставки есть.

- У нас, наверно, сейчас не идеальная ситуация с кредитами, но тем не менее ЦБ последовательно снижает ключевую ставку. Если ситуация будет к этому располагать, эта политика будет продолжена. Стало быть, кредиты будут доступнее, — сказал Медведев.