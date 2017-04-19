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В России задумались об отмене выплаты пенсий
В нашей стране все чаще звучат призывы к властям о необходимости постепенного отказа от выплаты пенсий. Зачастую за этими призывами стоят вовсе не рядовые граждане, а экономисты. Поясняя такое предложение тем , что текущие времена требуют жертв, и они считают выгоду от бюджета.
Сложно сказать, что будет в будущем, даже не слишком далеком. События постоянно меняются, а количество рациональных и не очень предложений – поступают одно за другим. В этом контексте на ум приходят недавние решения правительства по сокращению социальных издержек, что сразу же отразилось на материальном состоянии пенсионеров.
Эксперты склоняются к такому варианту, что в ближайшие 20 лет пенсии в нашей стране могут быть заменены на адресные выплаты для неимущих. Специалисты дают понять, что люди в основном предпочтут иметь сбережения на старость, а не рассчитывать на государственные программы ".
Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только или преимущественно на государственную пенсию", - заявил ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау.
- Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности, то есть приобретет адресный характер, - отметил он.
Эксперт добавил, что пенсии получают те, кто не может прожить на сбережения или же финансовую поддержку семьи. Ежели изменить формат выплаты, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, "можно будет нормально жить".
- Вообще, чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию. Они будут строить личные пенсионные траектории, - отметил Мау.
Специалист уточнил, что одна из главных целей пособия - поддержание прежнего уровня жизни после выхода на пенсию, но признал, что благополучие человека на пособии напрямую зависит от эффективности бизнеса и экономики.
Ректор РАНХиГС уверен, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. Он привел в пример страны Скандинавии, где пожилые люди живут в достатке, однако с работающей части населения взимается подоходный налог в размере 50%.
В заключении еще раз отметим, что не так давно власти РФ неоднократно признавались, что тяжелое экономическое положение буквально вынуждает их принимать решения, которые не находят поддержки среди населения. Пенсионная сфера в этом аспекте также оказалась затронута.
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