В России задумались об отмене выплаты пенсий

19 Апрель 2017 г.

В нашей стране все чаще звучат призывы к властям о необходимости постепенного отказа от выплаты пенсий. Зачастую за этими призывами стоят вовсе не рядовые граждане, а экономисты. Поясняя такое предложение тем , что текущие времена требуют жертв, и они считают выгоду от бюджета.

Сложно сказать, что будет в будущем, даже не слишком далеком. События постоянно меняются, а количество рациональных и не очень предложений – поступают одно за другим. В этом контексте на ум приходят недавние решения правительства по сокращению социальных издержек, что сразу же отразилось на материальном состоянии пенсионеров.

Эксперты склоняются к такому варианту, что в ближайшие 20 лет пенсии в нашей стране могут быть заменены на адресные выплаты для неимущих. Специалисты дают понять, что люди в основном предпочтут иметь сбережения на старость, а не рассчитывать на государственные программы ".

Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в своей жизненной стратегии рассчитывает жить только или преимущественно на государственную пенсию", - заявил ректор Российской академии госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимир Мау.

- Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности, то есть приобретет адресный характер, - отметил он.

Эксперт добавил, что пенсии получают те, кто не может прожить на сбережения или же финансовую поддержку семьи. Ежели изменить формат выплаты, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, "можно будет нормально жить".

- Вообще, чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию. Они будут строить личные пенсионные траектории, - отметил Мау.

Специалист уточнил, что одна из главных целей пособия - поддержание прежнего уровня жизни после выхода на пенсию, но признал, что благополучие человека на пособии напрямую зависит от эффективности бизнеса и экономики.

Ректор РАНХиГС уверен, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. Он привел в пример страны Скандинавии, где пожилые люди живут в достатке, однако с работающей части населения взимается подоходный налог в размере 50%.

В заключении еще раз отметим, что не так давно власти РФ неоднократно признавались, что тяжелое экономическое положение буквально вынуждает их принимать решения, которые не находят поддержки среди населения. Пенсионная сфера в этом аспекте также оказалась затронута.