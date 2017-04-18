Минстрой России объявил войну самовольным постройкам

18 Апрель 2017 г.

Минстрой России разработал поправки в законодательство, значительно расширяющее полномочия властей в вопросах незаконного строительства. Согласно документу, госорганы смогут изымать землю, если ее собственник откажется сносить возведенный на ней самострой. Более того, ведомство Михаила Меня предложило исключить любую возможность легализации незаконно построенных объектов по решению суда.

Минстрой разработал ряд изменений в Градостроительный и Гражданский кодекс, значительно расширяющий полномочия властей по борьбе с незаконным строительством. Об этом пишет «Коммерсант». Законопроект подготовлен в соответствии с поручением Владимира Путина.



Основные предлагаемые новшества можно свести к двум. Во-первых, исключается возможность легализовать самовольную постройку с помощью решения суда. Сейчас это право предусмотрено ст. 222 ГК РФ при определенных условиях (прежде всего, безопасность объекта для жизни и здоровья граждан).

И во-вторых, значительно расширяются полномочия госорганов по так называемому внесудебному сносу самостроев. Согласно поправкам, чиновники не получат право предписать владельцу участка не только снести объект, возведенный с нарушениями, но и перестроить его. Но и — что куда важнее — принудительно изъять землю под самостроем и реализовать на торгах, если их предписание не будет выполнено.



Исключения установлены только для объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более 20 метров без так называемых «признаков многоквартирности» (прежде всего, секций и лестничных клеток). Право выявлять незаконные объекты, помимо местных властей, получат также Ростехнадзор и Росреестр.



По данным издания, законопроект крайне жестко раскритиковал Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. «Создаются предпосылки для формально законного, но, по сути, грубого и безосновательного нарушения субъективных гражданских прав участников гражданского оборота», — говорится в заключении совета. Оно стало одним из самых резких за последние годы, отмечает издание. Тем не менее, ряд резонансных законопроектов уже принимались несмотря на критику этого органа.