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17 Апрель 2017 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Его решение одобрил президент России Владимир Путин.

Однако Куйвашев пока остается во главе региона с приставкой "исполняющий обязанности" вплоть до выборов.

Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года, до этого был полпредом главы государства в Уральском Федеральном округе (2011–2012), мэром Тюмени (2007–2011) и Тобольска (2005–2007).

Теги: Владимир Путин, отставки и назначения, кадровые перестановки
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