КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,2505
|EUR
|59,8393
|GBP
|70,4931
курс ЦБ РФ на 18 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+10°
вечер +10°, ночь +3°, утро +6°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
17 Апрель 2017 г.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Его решение одобрил президент России Владимир Путин.
Однако Куйвашев пока остается во главе региона с приставкой "исполняющий обязанности" вплоть до выборов.
Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года, до этого был полпредом главы государства в Уральском Федеральном округе (2011–2012), мэром Тюмени (2007–2011) и Тобольска (2005–2007).
Материалы на эту тему:
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.