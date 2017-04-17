17 Апрель 2017 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Его решение одобрил президент России Владимир Путин.

Однако Куйвашев пока остается во главе региона с приставкой "исполняющий обязанности" вплоть до выборов.

Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с мая 2012 года, до этого был полпредом главы государства в Уральском Федеральном округе (2011–2012), мэром Тюмени (2007–2011) и Тобольска (2005–2007).