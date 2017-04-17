Каждый третий пенсионер в России вышел на пенсию досрочно

17 Апрель 2017 г.

Об этом в интервью «Огоньку» рассказала Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Гражданских пенсионеров в трудоспособном возрасте в России примерно 2,8 млн. человек, еще 2,5 млн. военных пенсионеров.

- Кроме того, в Пенсионном фонде числятся еще 8,6 млн.человек пенсионного возраста, вышедших на пенсию досрочно некоторое время назад, - пояснила Синявская.