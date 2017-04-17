КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,2505
|EUR
|59,8393
|GBP
|70,4931
курс ЦБ РФ на 18 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+10°
вечер +10°, ночь +3°, утро +6°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
17 Апрель 2017 г.
Каждый третий пенсионер в России вышел на пенсию досрочно
Об этом в интервью «Огоньку» рассказала Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ.
Гражданских пенсионеров в трудоспособном возрасте в России примерно 2,8 млн. человек, еще 2,5 млн. военных пенсионеров.
- Кроме того, в Пенсионном фонде числятся еще 8,6 млн.человек пенсионного возраста, вышедших на пенсию досрочно некоторое время назад, - пояснила Синявская.
Теги: пенсия, пенсионеры
Материалы на эту тему:
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.