Российские туристы стали гораздо экономнее

17 Апрель 2017 г.

За год российские туристы потратили в зарубежных поездках около 24 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

По сравнению с 2014 годом расходы сократились в два раза. Такую тенденцию связывают со снижением курса национальной валюты.