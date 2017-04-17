КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,2505
|EUR
|59,8393
|GBP
|70,4931
курс ЦБ РФ на 18 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+10°
вечер +10°, ночь +3°, утро +6°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
17 Апрель 2017 г.
Российские туристы стали гораздо экономнее
За год российские туристы потратили в зарубежных поездках около 24 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
По сравнению с 2014 годом расходы сократились в два раза. Такую тенденцию связывают со снижением курса национальной валюты.
Теги: экономика и бизнес, туризм
Материалы на эту тему:
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
17 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.
14 Апрель 2017 г.