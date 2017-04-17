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17 Апрель 2017 г.

Российские туристы стали гораздо экономнее

За год российские туристы потратили в зарубежных поездках около 24 миллиардов долларов.  Об этом сообщается на сайте Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

По сравнению с 2014 годом расходы сократились в два раза. Такую тенденцию связывают со снижением курса национальной валюты.

 

Теги: экономика и бизнес, туризм
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