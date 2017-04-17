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17 Апрель 2017 г.

Банк России отозвал лицензии у двух страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у двух страховых компаний — ООО "Розничное и корпоративное страхование" и ООО "Строительная страховая группа".

Лицензии на ОСАГО у обоих страховщиков отозваны из-за их добровольного отказа от этого вида деятельности, отмечается в сообщении ЦБ.

Также приостановлено действие лицензии брокера «СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург». Причиной стало то, что компания не предоставляла в регулятор необходимую отчетность.

Теги: ЦБ, Банк России, экономика, отзыв лицензий
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