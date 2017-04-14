Блогеры «Живого Журнала» могут стать сценаристами «Кинопоэзии»

14 Апрель 2017 г.

В преддверии Дня Победы «Живой Журнал» совместно с «Кинопоэзией» запустил акцию «Бессмертное слово». В рамках проекта на главной странице блог-платформы осуществляется сбор онлайн-альманаха семейных историй о войне. Несколько историй будут экранизированы участниками «Кинопоэзии».

День Победы – не только официальный государственный праздник, но и глубоко личный. Посты по мотивам рассказов бабушек и дедушек и тексты, основанные на архивных документах, станут частью живой истории Великой Отечественной Войны, рассказанной участниками «Живого Журнала». Рассказы блогеров о том, какой след Великая Отечественная война оставила в жизни их родных в течение полутора месяцев будут публиковаться на главной странице LiveJournal.com.

К «Бессмертному слову» присоединилась собранная актёром Анатолием Белым команда режиссёров, сценаристов и актёров «Кинопоэзии». К 9 Мая они снимут несколько короткометражных фильмов на основе историй, рассказанных в «Живом Журнале». Алексей Кортнев, сотрудничающий с «Кинопоэзией» практически с момента ее создания, уже поделился своей историей с читателями.

Алексей Королев, главный редактор LiveJournal.com:

«Личная, непарадная сторона Дня Победы для меня, например, всегда была очень важна. Я хорошо помню, что в советском детстве это был единственный официальный праздник, который действительно отмечали у нас дома. То есть это было семейное дело, часть фамильной памяти. Думаю, что не у меня одного. Поэтому мне кажутся важными такие проекты, когда большая, общая история складывается из огромного количества историй маленьких, вроде бы частных, но страшно важных — не только для тех, кто их рассказывает, а для всех».

Анатолий Белый, актер, автор проекта «Кинопоэзия»:

«Перед нами стоит непростая задача – экранизировать очень личные, семейные истории, при этом передать эмоции при помощи поэтических строк, переложенных на язык кино. Ценность «Бессмертного слова» для меня в том, что Живой Журнал соберет и, что еще важнее, сохранит все эти воспоминания».

Чтобы стать автором проекта нужно до 9.05.2017 опубликовать пост в «Живом Журнале» с рассказом о том, как вашу семью затронули события Великой Отечественной Войны, и добавить тег #бессмертноеслово. Ранее опубликованные памятные посты также могут принять участие в проекте, если они будут отмечены соответствующим тегом.