В России скоро будут доступны Облигации федерального займа

14 Апрель 2017 г.

Облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц, программу выпуска которых презентовал на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Минфина Антон Силуанов, можно будет приобрести в середине апреля. Надо ли их покупать? За и против? Как, где их можно будет приобрести?

Объем первого выпуска ценных бумаг, получивших название «народные ОФЗ», остался без изменений – 20 млрд. рублей, как и номинал одной бумаги – 1000 рублей. При этом желающие смогут инвестировать в новый финансовый инструмент минимум 30 тысяч рублей. Максимальный размер вложений был снижен с 25 до 15 млн. рублей в рамках одного выпуска.

Продаваться ОФЗ будут не по номиналу, а по цене, которую будет устанавливать Минфин. При первичном размещении покупатель получит небольшую премию, то есть купит бумагу с небольшим дисконтом, однако в дальнейшем цена будет расти в зависимости от спроса на этот финансовый продукт. Кроме того к цене будет прибавляться накопленный купонный доход.

Как и обещал г-н Силуанов, доходность составит 8.5% при покупке «народных ОФЗ» со сроком погашения через три года. Причем, купонные выплаты будут постепенно увеличиваться: для уже названных трехлетних ОФЗ – с 7.5% до 10.4%, что и принесет в итоге усредненные 8.5%. По расчетам организаторов, по мере замедления темпов инфляции будут снижаться ставки по банковским вкладам, и в итоге купонный доход в 8.5% станет выгодной альтернативой депозитам.

Купить «народные облигации» можно будет в Сбербанке и ВТБ24. Более 1400 офисов вполне достаточно для обслуживания тех частных инвесторов, кому будет интересен этот финансовый продукт. Более того, при росте спроса на ОФЗ Антон Силуанов пообещал расширить список банков-агентов. При этом сами облигации будут существовать только в электронном виде – подтверждением права владения будет служить выписка со счета, в которой банк укажет количество купленных ценных бумаг.

Предложенный механизм распространения «народных ОФЗ» сразу же вызвал вопросы: как заставить кредитные организации распространять финансовый продукт, который является прямым и явным конкурентом банковским депозитам? Как мы и предполагали ранее, выходом из ситуации стали комиссионные выплаты. Правда, пока не озвучен размер комиссии за продажу ОФЗ населению. Зато ясно, сколько будут получать банки при обратном выкупе ценных бумаг. Если клиент решит продать ОФЗ раньше срока погашения, то банк удержит 1.5% при сумме до 50 тысяч рублей, 1% - при сумме от 50 тысяч до 300 тысяч и 0.5% - при сумме более 300 тысяч. Если клиент продаст ОФЗ до истечения 12-ти месяцев, то он потеряет еще и купонный доход.

Минфин заявляет, что основная цель выпуска «народных ОФЗ» - предоставить россиянам более широкий выбор финансовых инструментов для сбережения. Действительно, 20-30 млрд. рублей в год, полученных от размещения «народных облигаций», едва ли станут серьезным подспорьем для федерального бюджета. Достаточно вспомнить, что на каждом аукционе по размещению ОФЗ в I квартале 2017 года Минфин мог получать 36 млрд. рублей, то есть больше всего годового объема от продажи «народных ОФЗ». При этом в Минфине заявляют, что новый продукт поможет повысить финансовую грамотность россиян, и вот тут мы готовы поспорить с представителями правительства..» свои вложения на три года.

Мнение высказал эксперт АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев.

