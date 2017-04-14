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14 Апрель 2017 г.

Банковские карты «Мир» стали безопаснее

СМП Банк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) реализовал технологию безопасных платежей для проведения операций в интернете по картам Мир.

Теперь при совершении покупок и оплате услуг с помощью интернет-сервисов все операции подтверждаются кодом безопасности, который направляется на мобильный телефон клиента, указанный при подключении услуги «СМС-Информирование».

«Оплата товаров и услуг в сети интернет сегодня занимает значительную долю в объеме безналичных транзакций по банковским картам. При этом важно, чтобы использование интернет-сервисов было не только удобным, но и безопасным. Новая технология, которую СМП Банк реализовал совместно с НСПК, позволяет сделать интернет-платежи максимально защищенными — для совершения операции потребуется ввести код, направленный на мобильный телефон, без него оплата будет невозможна. Подключение карт Мир к технологии безопасных платежей осуществляется автоматически вместе с услугой «СМС-Информирование», поэтому дополнительные визиты в банк или перевыпуск карты не потребуются», — отмечает директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

Теги: СМП Банк, Карты "Мир"
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