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Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Выгодно платить онлайн»
Участником акции становятся пользователи Интернет-банка и Мобильного банка УРАЛСИБ, оплачивающие коммунальные услуги, Интернет, телефон, детский сад, школу, государственные услуги, а также ряд других платежей онлайн на сумму не менее 350 рублей.
Чем больше платежей совершает клиент, тем больше шансов получить денежный приз в размере 1000 рублей. Ежедневно определяется три победителя акции.
Акция проводится во всех регионах присутствия Банка УРАЛСИБ до 18 июня 2017 года. Подключить Интернет-банк можно самостоятельно на сайте, а также, в ближайшем отделении Банка УРАЛСИБ. Для подключения Мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android и Windows Phone. В обновленной версии Мобильного банка можно зарегистрироваться без предварительной регистрации в Интернет банке.
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