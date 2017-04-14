Россияне чаще всего закладывают в банки квартиры бабушек и дедушек

14 Апрель 2017 г.

Ипотечный банк «ДельтаКредит» посчитал возраст своих залогов в регионах России. 22,5% приходится на объекты 60-х годов, однако их доля постепенно сокращается, уступая объектам 2010-х.

В выборку исследования попали все объекты, находящиеся в залоге у банка (исключая Москву и Санкт-Петербург). Выяснилось, что клиенты очень активно оформляют в ипотеку «вторичку» хрущевского и брежневского периода. 22,5% залоговых объектов банка в регионах – жилье 60-х годов, 19% - жилье 70-х годов, 14,8% - жилье 80-х годов. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ипотечные дома» в регионах постепенно молодеют. За последний год доля объектов 60-80-х годов в портфеле (суммарно) сократилась на 3,2%, и примерно на эту же величину (3,6%) выросла доля домов 1991-2020 годов постройки. Наиболее существенно – с 14% до 17,2% - увеличилась доля жилья «моложе» 2011 года.