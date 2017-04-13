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13 Апрель 2017 г.

Роскомнадзор наказал Первый канал за выпуски про Диану Шурыгину

В Роскомнадзоре сообщили о том, что после выхода в эфир нескольких выпусков программы «Пусть говорят» с участием несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, в отношении Первого канала были приняты адекватные меры административного воздействия. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.

Какие именно меры были приняты, не уточняется. Также СМИ пока не удалось получить комментарии Первого канала.

Напомним, что жалобу в Роскомнадзор направил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, он указал на нарушения сразу нескольких положений закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Программа «Пусть говорят» посвятила истории Дианы Шурыгиной пять выпусков.

В данный момент девушка находится в больнице, врачи диагностировали у нее психическое расстройство, сообщает URA.RU.

Теги: Диана Шурыгина, Пусть говорят, Роскомнадзор
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