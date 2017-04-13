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Минздрав опроверг информацию о лишении безработных медицинских полисов
Новость о том, что безработных и самозанятых россиян будут лишать медицинских полисов ОМС, появившаяся в газете «Известия», оказалась слухом. Ее официально опроверг Минздрав России.
- Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с удивлением обнаружили распространенную в СМИ информацию о том, что якобы безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомства. Ликвидация такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов, - сообщил директор Департамента общественного здоровья Минздрава РФ Олег Салагай.
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