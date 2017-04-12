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12 Апрель 2017 г.

Дмитрий Медведев: дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции

Дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать повышение инфляции свыше запланированных 4%, если их просто направить на увеличение бюджетных расходов. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

– Деньги, конечно, никогда не бывают лишними, но мы должны учитывать, что приток незапланированных доходов, если цены на сырье останутся на этом уровне, на достаточно высоком уровне по современным меркам, то это может иметь не только положительное значение, но и ряд негативных последствий, если просто их направить на увеличение расходов, прежде всего для показателя инфляции, который может выйти за планку в 4%. Если это произойдет, рост цен съест все возможные плюсы от дополнительных доходов, – сказал глава правительства.

Также премьер-министр добавил, что в случае скачка инфляции «придется людям платить больше денег за те же самые товары, банки сохранят более высокие ставки, а производители не смогут увеличить сбыт».

– В общем риски в этом случае вырастают. Все понимают, что наша задача заключается в том, чтобы бережно относиться к тем достижениям в области инфляционного таргетирования, которое мы в последнее время для себя выбрали, – сказал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, инфляция
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