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Государственная программа «Жилье для российской семьи» оказалась провальной
Глава Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник сообщил о том, что государственная программа «Жилье для российской семьи» оказалась неэффективной, сообщает RNS. Также, по его мнению, ей необходимо найти замену.
- Программа «Жилье для российской семьи»... не сработала, если мы назовем вещи своими именами... Она была лишена всяческого финансирования. В силу разных причин, тех участков, которые туда попали. Действительно, нам необходимо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, для того чтобы оказывать реальную поддержку строителям и реальную поддержку гражданам, — сообщил Плутник.
Госпрограмма «Жилье для российской семьи» была запущена в 2014 году для поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для увеличения объемов строящегося жилья в России. В программе участвуют 70 регионов России, срок ее реализации завершается в 2017 году.
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