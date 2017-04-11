Альфа-Банк начал эмиссию карт «Мир»

11 Апрель 2017 г.

С апреля 2017 года Альфа-Банк приступил к эмиссии карт национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». Такие карты классической категории клиенты могут оформить сроком на 5 лет, они обладают полным функционалом платежной карты: можно вносить и снимать деньги в банкоматах, оплачивать товары и услуги в России, в том числе и через Интернет.

Карту «Мир» может заказать любой клиент, у которого есть пакет услуг банка. Оформить карту можно в отделении банка или по телефону call centre.

Первые карты российской национальной системы платежных карт «МИР» были выпущены в декабре 2015 года. На текущий момент к системе присоединилось уже более 300 банков. Планируется, что карта получит максимальное распространение в России, сообщает региональная PR-служба АО «Альфа-Банк» Уфа.

Также предусматривается ее выход за рубеж за счет кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными системами. Система «Мир» была создана в рамках программы импортозамещения, она является государственным проектом, который поможет сделать все платежные операции внутри страны бесперебойными и не зависящими от сторонних факторов.