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Альфа-Банк начал эмиссию карт «Мир»
С апреля 2017 года Альфа-Банк приступил к эмиссии карт национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». Такие карты классической категории клиенты могут оформить сроком на 5 лет, они обладают полным функционалом платежной карты: можно вносить и снимать деньги в банкоматах, оплачивать товары и услуги в России, в том числе и через Интернет.
Карту «Мир» может заказать любой клиент, у которого есть пакет услуг банка. Оформить карту можно в отделении банка или по телефону call centre.
Первые карты российской национальной системы платежных карт «МИР» были выпущены в декабре 2015 года. На текущий момент к системе присоединилось уже более 300 банков. Планируется, что карта получит максимальное распространение в России, сообщает региональная PR-служба АО «Альфа-Банк» Уфа.
Также предусматривается ее выход за рубеж за счет кобейджинговых (совместных) карт с международными платежными системами. Система «Мир» была создана в рамках программы импортозамещения, она является государственным проектом, который поможет сделать все платежные операции внутри страны бесперебойными и не зависящими от сторонних факторов.
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