В России в 2018 году могут легализовать биткоины и другие криптовалюты

11 Апрель 2017 г.

О том, что власти России могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью агентству "Блумберг".

Биткоин может получить статус финансового продукта, после чего на него будут распространяться правила борьбы с незаконными транзакциями, передает слова чиновника РИА Новости.

- Государство должно знать, кто в каждый момент времени стоит по обе стороны этой финансовой цепочки, — заявил Моисеев, уточнив, что участников сделок должны обладать информацией о своих контрагентах. Тем не менее, замминистра выразил сомнение в том, что биткоин получит широкое распространение в России.

Сейчас Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по цифровым валютам. В феврале зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила, что власти решат этот вопрос к середине 2017 года, сообщает РИА Новости.