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11 Апрель 2017 г.

Власти Украины: никто не может требовать пустить Самойлову на «Евровидение»

Вице-премьер Украины считает, что решение Украины отказать во въезде российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой "может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", сообщает Вести.ru.

Также отмечается, что украинские власти готовы дополнительно разъяснить ситуацию, если возникнет вопрос санкций против Киева со стороны Европейского вещательного союза (EBU).

- Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию", — говорит Вячеслав Кириленко.

При этом политик подчеркивает, что никто не может требовать от Украины нарушения собственного законодательства "в угоду России", сообщает РИА Новости.

Напомним, что по результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса «Евровидение-2017», который состоится 11 мая в Киеве. В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс певицу Юлию Самойлову, которая с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму.

Теги: Евровидение, Юлия Самойлова, Европейский вещательный союз
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