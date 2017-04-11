КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,9552
|EUR
|60,3042
|GBP
|70,7384
курс ЦБ РФ на 12 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
вечер +2°, ночь +4°, утро +2°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
11 Апрель 2017 г.
В столице Украины произошел взрыв
В ночь на 11 апреля в Киеве на улице Владимирской произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и частично фасад двух помещений, сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции. К счастью, пострадавших в результате происшествия не оказалось.
В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению.
Также сообщается, что по даному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Теги: взрыв в Киеве, Нацполиция
11 Апрель 2017 г.
11 Апрель 2017 г.
11 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
7 Апрель 2017 г.
7 Апрель 2017 г.
7 Апрель 2017 г.
6 Апрель 2017 г.
5 Апрель 2017 г.