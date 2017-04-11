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11 Апрель 2017 г.

В столице Украины произошел взрыв

В ночь на 11 апреля в Киеве на улице Владимирской произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и частично фасад двух помещений, сообщила пресс-служба столичного управления Нацполиции. К счастью, пострадавших в результате происшествия не оказалось.

В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению.

Также сообщается, что по даному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Теги: взрыв в Киеве, Нацполиция
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