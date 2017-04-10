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10 Апрель 2017 г.

Центробанк лишил лицензии банк из топ-100

Банк России 10 апреля отозвал лицензию у московского Росэнергобанка. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

Как сообщает РИА Новости, банк отказался публично раскрывать отчетность о соблюдении обязательных нормативов за сентябрь и октябрь 2016 года. В октябре он прекратил обязательства по субордам на 1,5 миллиарда рублей для восстановления значения норматива достаточности базового капитала банка. Кроме того,  появилась информация о том, что Росэнергобанк  судится с Центробанком, который 9 марта сделал предписание о необходимости доформировать резервы по 43 заемщикам.

В соответствии с документом, появившимся на сайте ЦБ, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях, также отмечается, что причиной возникших у банка проблем  стало использование крайне рискованной бизнес-модели и низкое качество управления и активов.

— Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в работе банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые выражались в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной отчетности. Руководство и собственники не приняли действенных мер, чтобы нормализовать работу.

В данный момент в банке назначена временная администрация.

Примечательно, что на 1 марта 2017 года, по данным РИА Рейтинг, Росэнергобанк занимал 88 место в российской банковской системе, по данным ЦБ РФ — 92 место.

Теги: Центробанк, Росэнергобанк, ЦБ РФ, отзыв лицензии
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