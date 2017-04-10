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10 Апрель 2017 г.

Соцсеть Facebook будет платить в России «налог на Google»

Facebook теперь является одной из ста иностранных IT-компаний, которые встали на учет в российскую налоговую службу для выплаты НДС. Ранее из-за так называемого «налога на Google» Apple повысила стоимость подписки на iTunes Match, сообщает газета «Ведомости».

По сообщению издания, представитель ФНС рассказал, что среди зарегистрированных компаний уже находятся Facebook, а также Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times и др.

Поступление первых налоговых выплат от интернет-компаний ожидается 25 апреля 2017 года.

Напомним, что в июне 2016 года Госдумой был принят законопроект, вводящий НДС в размере 18% для иностранных IT-компаний, продающих цифровой контент, занимающихся хостингом, регистрацией доменов, хранением и обработкой информации и т.п. Представители IT-отрасли назвали это «налогом на Google».

Теги: налог на Google, Apple iTunes Match, Facebook
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