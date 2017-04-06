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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Татарстане лишили лицензии уже четвертый банк
На этот раз Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Татарстанского аграрно-промышленного банка".
- Решение принято в связи с полной утратой ООО "Татагропромбанк" капитала — событием, обязывающим Банк России отозвать у кредитной организации лицензию, — сообщается на сайте регулятора. Также подчеркивается, что в отношении банка неоднократно принимали меры, включая ограничение на привлечение вкладов населения, но руководство и участники не предприняли нужных действий, чтобы нормализовать работу.
"Татагропромбанк" финансировал кредитные организации, входящие в возглавляемую "Татфондбанком" неформальную банковскую группу. Вследствие доформирования резервов по обязательствам "Татфондбанка" и "Интехбанка" в связи с отзывом у них лицензий капитал банка приобрел отрицательное значение в размере около 0,6 миллиарда рублей. Кроме того, "Татагропромбанк" не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов, передает РИА Новости.
К выплатам вкладчикам приступят не позднее 19 апреля 2017 года.
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