Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам и сберегательным сертификатам

5 Апрель 2017 г.

Максимальная процентная ставка по вкладам базовой и онлайн-линейки в рублях снизилась на 0,55 п.п. и находится на уровне 6,1%.

«Причинами для изменения послужили снижение ключевой ставки ЦБ и рыночный тренд на снижение процентных ставок по вкладам вследствие резкого замедления инфляции, которое может привести к достижению цели Банка России по инфляции в районе 4% уже летом этого года»,— сообщили в банке.