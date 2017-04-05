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5 Апрель 2017 г.

Шесть научных групп Уральского федерального университета получат гранты на общую сумму 29 млн рублей

Средства выделит Российский научный фонд.

Помимо этого, продлено финансирование исследований, которые проводятся с 2014 года в химико-технологическом институте и институте естественны наук и математики УрФУ.

Теги: Урал, Екатеринбург, УрФУ
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