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5 Апрель 2017 г.
Шесть научных групп Уральского федерального университета получат гранты на общую сумму 29 млн рублей
Средства выделит Российский научный фонд.
Помимо этого, продлено финансирование исследований, которые проводятся с 2014 года в химико-технологическом институте и институте естественны наук и математики УрФУ.
Теги: Урал, Екатеринбург, УрФУ
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