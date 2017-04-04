Президент России утвердил освобождение от налогов россиян, попавших под санкции

4 Апрель 2017 г.

Владимир Путин подписал закон о налоговом резидентстве граждан, попавших в санкционные списки, сообщает РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее законопроект был одобрен депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

В соответствии с законом, физлица, попавшие под ограничения, смогут не платить налоги в России независимо от срока пребывания в стране. Для этого им необходимо подтвердить, что в том же налоговом периоде, за который просят послабления, они были резидентами иностранного государства.

Санкции, на которые данная поправка будет распространяться, определит правительство.

По действующему Налоговому кодексу, российским резидентом считается человек, который проводит в стране не менее шести месяцев за год, сообщает РИА Новости.