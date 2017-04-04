России и Белоруссии удалось урегулировать нефтегазовый спор

4 Апрель 2017 г.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились об урегулировании нефтегазового спора, передает РИА Новости.

- Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем,- сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

По словам президента России, имеющиеся проблемы будут решены в течение 10 дней.

- Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 году, - сказал Путин.