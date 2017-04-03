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3 Апрель 2017 г.
Владимир Путин призвал увеличить грантовую поддержку для театров
Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости проиндексировать объем грантовой поддержки творческих коллективов, сообщает РИА Новости.
— Как минимум, нужно проиндексировать, Владимир Ростиславович (Мединский), это надо Вам, конечно, побороться, я Вас постараюсь поддержать, проиндексировать общий объем грантовой поддержки, с 2012 года если мы не индексировали это, то с учетом инфляции, скукоживается и усыхает, как шагреневая кожа, — заявил Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".
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