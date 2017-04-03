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3 Апрель 2017 г.

Торговый кризис с Турцией может поспособствовать развитию пищевой промышленности в России

Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов, выступая на масложировой конференции, заявил о том, что торговый кризис с Турцией должен стимулировать развитие пищевой промышленности, сообщает ТАСС.

- Сегодняшняя ситуация с таможенным регулированием Турции нас не беспокоить должна, а настраивать на то, что наступило время и готовность отечественных производителей идти на мировые рынки с продукцией верхнего передела, - сказал Хатуов.

С 15 марта Турция исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Оплачивать пошлину не нужно было лишь в том случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны.

Первый замглавы Минсельхоза отметил, что в ближайшие пять лет перед Россией стоит задача увеличить сельскохозяйственный экспорт на 3,5 миллиарда долларов. По итогам 2016 года Россия отправила на экспорт сельхозпродукцию на 17,1 миллиарда долларов.

По данным Минсельхоза России, которые он получил от экспортеров, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузУ составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, сообщает ТАСС.

Теги: Минсельхоз России, Джамбулат Хатуов
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