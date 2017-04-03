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Нужны ли России частные тюрьмы?
Депутаты Госдумы предлагают лишать свободы за кражу электроэнергии
Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из электросетей, сообщает РИА Новости.
По сообщению источника, Минэнерго России ужесточение наказания за воровство электроэнергии поддерживает.
— Минэнерго России поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии...Вместе с тем, итоговая позиция Министерства в отношении сходной законодательной инициативы депутатов Государственной Думы Старшинова и других в настоящее время не сформирована", — сообщили в Минэнерго.
Минэнерго в феврале этого года представило в правительство РФ похожий законопроект. Он предполагает введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, не повлекшее причинение ущерба на сумму более 250 000 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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