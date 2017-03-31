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Нужны ли России частные тюрьмы?
Убыточный Россельхозбанк может получить от государства еще 30 миллиардов рублей
Россельхозбанк может быть докапитализирован в текущем 2017 году государством еще на 30 млрд. рублей, помимо запланированных ранее 5 млрд. рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Изданию стало известно, что эти деньги могут взять из ОФЗ, которые Альфа-банк решил вернуть досрочно. Всего в рамках этой программы Альфа-банк получил 63 млрд.рублей.
В свою очередь заместитель правления РСХБ Кирилл Левин сообщил «Ъ», что у государства есть планы по дополнительной капитализации Россельхозбанка. Он подчеркнул, что эта поддержка не будет связана с общей программой докапитализации банков через ОФЗ.
Газета отмечает, что кроме помощи от государства РСХБ рассчитывает привлечь дополнительный капитал на рынке. Левин пояснил, что кредитная организация рассматривает также возможность рыночного размещения в конце 2017 года бессрочных облигаций: такие ценные бумаги учитываются в капитале.
У банка есть опыт подобного размещения: в 2016 году он размещал бессрочные субординированные облигации на 15 млрд. рублей, но новый выпуск будет ориентирован в том числе на физических лиц, и должен послужить альтернативой банковским вкладам за счет своей более высокой доходности.
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