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31 Март 2017 г.

Жители ПФО больше всех тратят на сайтах знакомств

Яндекс. Деньги изучили, как жители Приволжского федерального округа оплачивают различные опции на сайтах знакомств.

Выяснилось, что за год их средний чек на таких площадках вырос на 40% — до 533 рублей, это самый высокий показатель по России. Учитывались онлайн-платежи пользователей из Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Самары, Перми, Саратова, Тольятти, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Пензы, Набережных Челнов, Кирова, Чебоксар, Саранска, Стерлитамака, Йошкар-Олы, Дзержинска, Орска, Нижнекамска.

На сайтах знакомств жители ПФО совершают в среднем два платежа в год. На разных сервисах их средний чек сильно отличается: например, на eDarling — 3234 рубля, Cupid Media — 1390 рублей, «Теамо» — 755 рублей, LovePlanet — 370 рублей, Mamba — 268 рублей, Badoo — 222 рубля, MyLove — 199 рублей, Znakomstva-SiteLove — 192 рубля, на «Галактике знакомств» — 157 рублей, Kisses — 122 рубля, Dating — 110 рублей, BottleGame — 106 рублей. Обычно на таких площадках люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».

Чаще всего пользователи платят на следующих сайтах: LovePlanet, Mamba, Badoo, Tatarlove, eDarling, «Теамо», «Галактика знакомств», Cupid Media, MyLove, Dating, Kisses, Bottlegame, Znakomstva-SiteLove. Интересно отметить, что активность тех, кто знакомится по интернету, зависит от времени года. Так, пики платежей приходятся на январь и март, а наименьший интерес к таким сервисам люди проявляют в ноябре и декабре. В исследовании учитывались платежи жителей ПФО через Яндекс.Кассу за период с февраля 2016 по март 2017 года.

Элла Уфимцева
Теги: Яндекс. Деньги, опции на сайтах знакомств
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