﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,3779
EUR60,5950
GBP70,0101
курс ЦБ РФ на 31 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
Облачно
вечер -5°,  ночь -12°,  утро -11°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
31 Март 2017 г.

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Согласие-М»

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Согласие-М». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора и вступает с силу с 31 марта. В приказе сказано, что компания добровольно отказалась от предусмотренной лицензией деятельности.

О том, что «Согласие» собирается уйти с рынка обязательного медицинского страхования, сообщило в конце сентября издание Vademecum. По данным источника, тогда сотрудники страховщика получили письмо отдела развития внутренних коммуникаций «Согласия», в котором говорилось, что компания «с целью повышения эффективности своей деятельности» решила сосредоточиться на рисковом и накопительном страховании, передает РБК.

Теги: ЦБ РФ, Согласие-М, ОМС, страхование
46 Оценить новость:  0  0
Отправить
31 Март 2017 г.
Убыточный Россельхозбанк может получить от государства еще 30 миллиардов рублей
31 Март 2017 г.
Жители ПФО больше всех тратят на сайтах знакомств
31 Март 2017 г.
России и Белоруссии не удалось договориться о решении газового вопроса
31 Март 2017 г.
Авиакомпания Игоря Коломойского станет собственностью Украины
31 Март 2017 г.
Вложения физических лиц в микрофинансовые организации выросли за год
30 Март 2017 г.
«Роснефть» и «Газпром» увеличат объем работ на арктическом шельфе
30 Март 2017 г.
Союз композиторов России оказался на грани банкротства
30 Март 2017 г.
Аналитики прогнозируют увеличение стоимости каско в 2018 году
30 Март 2017 г.
Россия сократила добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
29 Март 2017 г.
Минобрнауки будет воспитывать патриотизм у молодежи в социальных сетях