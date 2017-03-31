Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Согласие-М»

31 Март 2017 г.

Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Согласие-М». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора и вступает с силу с 31 марта. В приказе сказано, что компания добровольно отказалась от предусмотренной лицензией деятельности.

О том, что «Согласие» собирается уйти с рынка обязательного медицинского страхования, сообщило в конце сентября издание Vademecum. По данным источника, тогда сотрудники страховщика получили письмо отдела развития внутренних коммуникаций «Согласия», в котором говорилось, что компания «с целью повышения эффективности своей деятельности» решила сосредоточиться на рисковом и накопительном страховании, передает РБК.