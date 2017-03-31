России и Белоруссии не удалось договориться о решении газового вопроса

31 Март 2017 г.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что Москва и Минск не смогли договориться о решении нефтегазового спора, и задолженность в размере 700 миллионов долларов Белоруссия погасить не готова.

— Закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, — сказал Александр Новак.

По словам министра, договориться не удалось в первую очередь потому, что белорусская сторона не готова погасить задолженность без предоставления Россией существенных преференций как по цене, так и по срокам, сообщает РИА Новости.

— Конечно, мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее переговоры продолжаются, не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной, — заявил Новак.