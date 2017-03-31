Авиакомпания Игоря Коломойского станет собственностью Украины

31 Март 2017 г.

Авиационная компания «Днеправиа», принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, будет национализирована. Об этом стало известно после публикации генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

- Сегодня решением хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 94,5 процента акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязали списать в пользу государства, - написал Луценко.

Фонд госимущества Украины в 2009 году продал компании «Галтера» 94,572% акций «Днеправиа» за 59,017 миллионов гривен (сейчас почти 2,2 миллиона долларов) при стартовой цене 58,415 миллионов гривен. После приватизации через ООО «Галтера» владельцем авиакомпании стала финансово-промышленная группа «Приват», а ее совладельцем является бизнесмен Игорь Коломойский.

Генпрокуратура с сентября 2015 года расследует уголовное производство о приватизации аэропорта Днепра (ранее Днепропетровск). Предварительная квалификация - растрата государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Фонда госимущества. ФГИУ подал иск в суд о взыскании с компании «Галтера» 221,4 миллионов гривен, сообщает ТАСС.