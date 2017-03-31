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31 Март 2017 г.

Авиакомпания Игоря Коломойского станет собственностью Украины

Авиационная компания «Днеправиа», принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, будет национализирована. Об этом стало известно после публикации генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook.

- Сегодня решением хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 94,5 процента акций ОАО «Авиационная компания «Днеправиа» обязали списать в пользу государства, - написал Луценко.

Фонд госимущества Украины в 2009 году продал компании «Галтера» 94,572% акций «Днеправиа» за 59,017 миллионов гривен (сейчас почти 2,2 миллиона долларов) при стартовой цене 58,415 миллионов гривен. После приватизации через ООО «Галтера» владельцем авиакомпании стала финансово-промышленная группа «Приват», а ее совладельцем является бизнесмен Игорь Коломойский.

Генпрокуратура с сентября 2015 года расследует уголовное производство о приватизации аэропорта Днепра (ранее Днепропетровск). Предварительная квалификация - растрата государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Фонда госимущества. ФГИУ подал иск в суд о взыскании с компании «Галтера» 221,4 миллионов гривен, сообщает ТАСС.

Теги: Игорь Коломойский, Днеправиа, Юрий Луценко
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