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30 Март 2017 г.

«Роснефть» и «Газпром» увеличат объем работ на арктическом шельфе

На форуме «Арктика-территория диалога» глава Минприроды России Сергей Донской сообщил о том, что в 2018 году будут активизированы геологоразведочные работы нефтегазовых компаний на арктическом шельфе, сообщает «Экономика сегодня».

- Коллеги уже озвучивают свои планы по следующему году. Мы надеемся, что они как раз в следующем году поактивнее приступят к бурению. Это наши основные недропользователи - «Роснефть», «Газпром», — сказал Донской.

Также в сообщении источника говорится о том, что руководитель административного блока АО «Росгеология» Дмитрий Гаврилов назвал Арктику одной из самых перспективных территорий в плане запаса углеводородов.

Теги: Роснефть, Газпром, Сергей Донской
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