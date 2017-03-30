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30 Март 2017 г.
«Роснефть» и «Газпром» увеличат объем работ на арктическом шельфе
На форуме «Арктика-территория диалога» глава Минприроды России Сергей Донской сообщил о том, что в 2018 году будут активизированы геологоразведочные работы нефтегазовых компаний на арктическом шельфе, сообщает «Экономика сегодня».
- Коллеги уже озвучивают свои планы по следующему году. Мы надеемся, что они как раз в следующем году поактивнее приступят к бурению. Это наши основные недропользователи - «Роснефть», «Газпром», — сказал Донской.
Также в сообщении источника говорится о том, что руководитель административного блока АО «Росгеология» Дмитрий Гаврилов назвал Арктику одной из самых перспективных территорий в плане запаса углеводородов.
Теги: Роснефть, Газпром, Сергей Донской
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