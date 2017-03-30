|USD
|56,3779
|EUR
|60,5950
|GBP
|70,0101
Нужны ли России частные тюрьмы?
Союз композиторов России оказался на грани банкротства
Союз композиторов России оказался на грани банкротства из-за «непрозрачной» работы его менеджмента. По сообщению ТАСС, задолженность организации перед налоговыми органами составляет больше 7 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Союза композиторов, народный артист РФ Рашид Калимуллин. Также у Союза композиторов России есть задолженность и перед Мосэнерго, она составляет 972 тысячи рублей.
По словам Калимуллина, секретариат принял решение временно, до проведения внеочередного съезда, приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам. Следующий съезд, на котором будет утверждена новая редакция устава и новые органы управления, запланирован на 11 мая 2017 года.
Также председатель Союза уточнил, что вопросами финансово-хозяйственной деятельности организации с 2004 года занимался его заместитель, а тот «ни разу за это время не предоставлял членам организации отчетов о финансовом положении дел в организации, фактически композиторы - члены Союза были полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности их профильной организации», сообщает ТАСС.
– Окончательные выводы можно будет сделать по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, – уточнил Калимуллин.
30 Март 2017 г.
30 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
29 Март 2017 г.
28 Март 2017 г.
28 Март 2017 г.
27 Март 2017 г.