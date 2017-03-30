30 Март 2017 г.

Союз композиторов России оказался на грани банкротства из-за «непрозрачной» работы его менеджмента. По сообщению ТАСС, задолженность организации перед налоговыми органами составляет больше 7 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Союза композиторов, народный артист РФ Рашид Калимуллин. Также у Союза композиторов России есть задолженность и перед Мосэнерго, она составляет 972 тысячи рублей.

По словам Калимуллина, секретариат принял решение временно, до проведения внеочередного съезда, приостановить полномочия заместителя председателя Союза композиторов по финансовым и хозяйственным вопросам. Следующий съезд, на котором будет утверждена новая редакция устава и новые органы управления, запланирован на 11 мая 2017 года.

Также председатель Союза уточнил, что вопросами финансово-хозяйственной деятельности организации с 2004 года занимался его заместитель, а тот «ни разу за это время не предоставлял членам организации отчетов о финансовом положении дел в организации, фактически композиторы - члены Союза были полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности их профильной организации», сообщает ТАСС.

– Окончательные выводы можно будет сделать по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, – уточнил Калимуллин.