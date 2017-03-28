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28 Март 2017 г.

Украинский турист пытался украсть из отеля в Египте туалетную бумагу и кран от биде

Украинский турист попытался тайком забрать из номера отеля в Египте туалетную бумагу, кран от биде, столовые приборы, лампочки и фрукты. Об этом стало известно, благодаря записи сотрудника украинской туристической компании Дмитрия Виноградова в Facebook. Он также опубликовал фотографию, на которой отчетливо видны «похищенные» предметы интерьера, посуда и фрукты.

Сотрудники отеля Hilton заподозрили неладное и попросили гражданина Украины открыть чемодан. Теперь ему грозит штраф в 10-кратном размере от стоимости имущества, сообщает РИА Новости.

Теги: Hilton, отдых в Египте, кража
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