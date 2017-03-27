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27 Март 2017 г.

В Госдуму РФ внесут законопроект о запрете на суррогатное материнство

В России могут отказаться от суррогатного материнства. По крайней мере такой законопроект будет внесен в Госдуму. Его автором является Антон Беляков. 

Автор законопроекта считает, что в нашей стране суррогатное материнство происходит по гражданско-правовому договору. Но ничто не гарантирует соблюдения прав и обязанностей договаривающихся сторон. В частности, по словам Белякова, нельзя выяснить, чем являются случаи рождения детей с патологией или внутриутробной смерти: результатом ненадежного выполнения услуги или основанием для того, что расторгнуть договор.

Причем среди проблем суррогатного материнства Беляков выделяет возможный шантаж биологических родителей «исполнительницей услуги». Дело в том, что сегодня забрать ребенка из роддома «заказчики» могут только после согласия суррогатной матери.

- Это приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей, — считает автор законопроекта.

К тому же в настоящее время для того, чтобы новорожденный был передан от суррогатной матери биологическим родителям, не требуется осуществлять процедуру усыновления.

Отметим, что коммерческое и некоммерческое материнство законодательно разрешено в некоторых штатах США, ЮАР и на Украине. В Австралии, Великобритании разрешено лишь некоммерческое материнство, но тем не менее допускается оплата текущих расходов суррогатной матери. Также некоммерческое суррогатное материнство разрешено в Дании, но со множеством серьезных ограничений. В то же время запрещена любая реклама такой «услуги», предложения суррогатных матерей и их подбор в Израиле, Испании, Канаде, Нидерландах.

Элла Уфимцева
Теги: законопроект, запрет на суррогатное материнство
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