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Нужны ли России частные тюрьмы?
Запущен бесплатный информационный ресурс для предпринимателей
Для представителей малого и среднего бизнеса, а также физических лиц запущен бесплатный информационный ресурс «Бизнес-навигатор». Портал охватит 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов.
На сайте www.smbn.ru можно ознакомиться с Единой информационной системой в сфере закупок, с Единым реестром малого и среднего предпринимательства (МСП), рассчитать бизнес-план, подобрать недвижимость для бизнеса, узнать о мерах поддержки, разместить информацию о продукции, найти и проверить контрагента, узнать о закупках крупных компаний.
Кроме того, портал включает информационную систему «ТАСС-Бизнес», которая также предоставляет бесплатный доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к информации и различным сервисам, в том числе возможность проверять и осуществлять мониторинг деятельности контрагентов, размещать актуальные контакты и объявления о своей компании, отслеживать закупки по заданным критериям автопоиска, получать актуальную информационную и аналитическую поддержку, включая ленту экономических новостей ИТАР-ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты по материалам Росстата, Центрального банка Российской Федерации и ФНС России.
27 Март 2017 г.
27 Март 2017 г.
27 Март 2017 г.
27 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.