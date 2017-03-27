Запущен бесплатный информационный ресурс для предпринимателей

27 Март 2017 г.

Для представителей малого и среднего бизнеса, а также физических лиц запущен бесплатный информационный ресурс «Бизнес-навигатор». Портал охватит 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов.

На сайте www.smbn.ru можно ознакомиться с Единой информационной системой в сфере закупок, с Единым реестром малого и среднего предпринимательства (МСП), рассчитать бизнес-план, подобрать недвижимость для бизнеса, узнать о мерах поддержки, разместить информацию о продукции, найти и проверить контрагента, узнать о закупках крупных компаний.

Кроме того, портал включает информационную систему «ТАСС-Бизнес», которая также предоставляет бесплатный доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к информации и различным сервисам, в том числе возможность проверять и осуществлять мониторинг деятельности контрагентов, размещать актуальные контакты и объявления о своей компании, отслеживать закупки по заданным критериям автопоиска, получать актуальную информационную и аналитическую поддержку, включая ленту экономических новостей ИТАР-ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты по материалам Росстата, Центрального банка Российской Федерации и ФНС России.