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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Госдуме РФ предложили поднять планку призывного возраста
Вопрос увеличения призывного возраста до 30 лет рассматривается в Государственной думе, сообщил глава комитета по обороне Владимир Шаманов.
Шаманов заявил, что силовые структуры проделали большую работу для упорядочения ситуации с призывом в армию. Но есть ряд нерешенных вопросов. В частности, пока не удалось добиться решения проблемы с уклонистами: еще предстоит урегулировать юридическую ответственность за такие действия.
Важной темой, по словам Шаманова, остается ограничения по возрасту для армейской службы. Он отметил, что есть предложение повысить предельный возраст призывников с 27 до 30 лет.
Таким образом, и это мнение некоторых депутатов, повышение призывного возраста до 30 лет сократит заинтересованность в уклонении от службы. По словам Шаманова, в Госдуме планируется создать рабочую группу для решения этого вопроса.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
24 Март 2017 г.
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