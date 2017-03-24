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24 Март 2017 г.

В Госдуме РФ предложили поднять планку призывного возраста

Вопрос увеличения призывного возраста до 30 лет рассматривается в Государственной думе, сообщил глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Шаманов заявил, что силовые структуры проделали большую работу для упорядочения ситуации с призывом в армию. Но есть ряд нерешенных вопросов. В частности, пока не удалось добиться решения проблемы с уклонистами: еще предстоит урегулировать юридическую ответственность за такие действия.

Важной темой, по словам Шаманова, остается ограничения по возрасту для армейской службы. Он отметил, что есть предложение повысить предельный возраст призывников с 27 до 30 лет.

Таким образом, и это мнение некоторых депутатов, повышение призывного возраста до 30 лет сократит заинтересованность в уклонении от службы. По словам Шаманова, в Госдуме планируется создать рабочую группу для решения этого вопроса.

Элла Уфимцева
Теги: увеличение призывного возраста, создать рабочую группу
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