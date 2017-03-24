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Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами
Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта о черных списках, сообщил председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
- Поправки в Воздушный кодекс РФ по черным спискам авиапассажиров уже подготовлены. За нарушение порядка на воздушном судне в отношении пассажиров будут составляться протоколы, а дальше имя нарушившего порядок авиапассажира будет вноситься в черные списки, и пассажир лишится права летать в этой компании один год, - сказал депутат.
Глава профильного думского комитета уточнил, что авиадебошир не сможет в течение года летать рейсами именно той компании, в черные списки которой его имя попало.
- Что касается других компаний, - то это (включение в черные списки другой авиакомпании) не будет на них распространяться, - добавил он.
Москвичев сообщил, что Госдума рассмотрит во втором чтении данный законопроект на одном из пленарных заседаний в первую неделю апреля.
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