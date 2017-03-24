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24 Март 2017 г.

Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами

Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта о черных списках, сообщил председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

- Поправки в Воздушный кодекс РФ по черным спискам авиапассажиров уже подготовлены. За нарушение порядка на воздушном судне в отношении пассажиров будут составляться протоколы, а дальше имя нарушившего порядок авиапассажира будет вноситься в черные списки, и пассажир лишится права летать в этой компании один год, - сказал депутат.

Глава профильного думского комитета уточнил, что авиадебошир не сможет в течение года летать рейсами именно той компании, в черные списки которой его имя попало.

- Что касается других компаний, - то это (включение в черные списки другой авиакомпании) не будет на них распространяться, - добавил он.

Москвичев сообщил, что Госдума рассмотрит во втором чтении данный законопроект на одном из пленарных заседаний в первую неделю апреля.

Элла Уфимцева
Теги: черный список авиапассажиров, авиадебошир
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